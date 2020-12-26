Kısıtlama günlerinde Başakşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor
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Kısıtlama günlerinde Başakşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor

26.12.2020 17:04 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:10
Kısıtlama günlerinde Başakşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor

Başakşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmıyor.

Başakşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmıyor. Başakşehirli gönüllülerle birlikte Bahçeşehir, Kayaşehir, Fenertepe ve Başak Mahallelerinde mama dağıtımı yapılıyor.

Başakşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme imkanları azalan sevimli dostların imdadına yetişen Başakşehir Belediyesi, 4 gönüllü hayvanseverle birlikte Kayaşehir, Bahçeşehir, Fenertepe, Başak Mahallelerinde sokak hayvanları için mama dağıtımı yaptı.

32 noktada 250 kilogram mama

Hayvanseverlere de mama desteğinde bulunan Başakşehir Belediyesi, 32 besleme odak noktasında günlük 250 kilogram rutin olarak besleme faaliyetlerini sürdürüyor. Salgının çalışmalarını aksatmadığını belirten Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Hizmetleri Şefliği, Başakşehirlilerin sokak hayvanlarının beslenmesi ile her türlü tedavi ve bakımları konusunda Başakşehir Belediyesi'ne 444 0 669 numaralı Çağrı Merkezi veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabileceklerini hatırlattı. Ayrıca sokağa çıkma kurallarına riayet etmek şartıyla duyarlı Başakşehirlilerden evlerinin önlerine sokak hayvanları için birer kap mama ve su bırakmalarını da rica ettiler.

Belediyenin desteği yasaklarda da sürüyor

Bahçeşehir'de oturan gönüllü Derya Barutçu, "Yaklaşık 6 yıldır burada sokak hayvanlarına arazi beslemesi yapıyorum. Özellikle pandemi nedeniyle restoranların kapandığı ve insanların sokağa çıkmadığı günlerde herkesin elinden geldiğince evindeki bir kap mamayı kapısının önüne koymasını bekliyoruz. Biz, yılın 365 günü sokakta besleme yapıyoruz. Belediyenin de desteğini alarak yaptığımız zamanlar çok oluyor. Yasakların olduğu bugün de geldiler. Herkesin elinden geldiğince hayvanları beslemesini, şiddet göstermemesini istiyoruz" diye konuştu.

"Belediyemiz bu dönemde de yanımızda"

Fenertepe'deki gönüllü Gülhan Bideci ise sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde Başakşehir Belediyesi'nin mama ve sağlık konusunda desteğini kesmediğine dikkat çekti. Gönüllü Ufuk Mehmet Tunaloğlu da, "Sitemizde 30'un üzerinde kedi var. Elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz ama maliyetli oluyor. Belediyemizin mama desteği bizim için çok kıymetli. Bunun için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kısıtlama günlerinde Başakşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor
Kısıtlama günlerinde Başakşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor
Kısıtlama günlerinde Başakşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor
Kısıtlama günlerinde Başakşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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