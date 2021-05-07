Kısıtlama döneminde sokak hayvanlarını görevliler besliyor

Kastamonu, Çorum ve Çankırı'da kısıtlama döneminde sokak hayvanları ve kuşları görevliler besliyor.

Kastamonu, Çorum ve Çankırı'da kısıtlama döneminde sokak hayvanları ve kuşları görevliler besliyor.

Kastamonu'da belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 17 günlük sürede sokak sokak gezerek aç kalan sokak hayvanları ve kuşlar için belirlenen yerlere yiyecek bıraktı.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine, salgın sürecinde belediye ekiplerinin canla başla çalıştığını söyledi.

Şehrin her noktasında besleme yaptıklarını anlatan Vidinlioğlu, "20 mahallede bulunan 123 noktada besleme yapıldı. Bu noktalara sokak hayvanları için mama, kuşlar için de yem bırakılıyor." dedi.

Vatandaşların bu konuda gönlünün rahat olmasını isteyen Vidinlioğlu, "Sizler evlerinizde bu konuda rahat olun. Biz üzerimize düşeni yaparak sokak canlarımızı besliyoruz." ifadelerini kullandı.

Devrekani Belediyesi tarafından da ilçenin farklı noktalarına bırakılan besleme noktalarında sokak hayvanları besleniyor.

Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, daha önce vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara mama bıraktıklarını dile getirerek "Çağrımıza duyarlılık göstererek evlerinden çıkmayan tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkürler. Onlar evde kalsınlar, biz hayvanlarımızı da besleriz." diye konuştu.

Taşköprü Belediyesi ve jandarma ekipleri de sokak hayvanlarını besliyor.

Çorum

Çorum'da tam kapanma döneminde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görev alanlarındaki sokak hayvanları için önceden belirlenen noktalara düzenli yiyecek bırakıyor.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de tam kapanma süresince kent merkezde sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oldu. Ayrıca kentteki yaban hayatı için de doğaya yiyecek bırakıldı.

Çankırı

Çankırı'da tam kapanma dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına da İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ekiplerince yem veriliyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeler tespit edilerek bu bölgelere günlük olarak mama bırakılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor