KASTAMONU - Kısıtlama döneminde sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KASTAMONU - Kısıtlama döneminde sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber oldu

KASTAMONU - Kısıtlama döneminde sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber oldu
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da yaşayan hayvansever Hülya Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan kısıtlama döneminde ilçe ilçe, köy köy gezerek, "canlarım" dediği sokak hayvanlarını besliyor.

Kastamonu'da yaşayan hayvansever Hülya Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan kısıtlama döneminde ilçe ilçe, köy köy gezerek, "canlarım" dediği sokak hayvanlarını besliyor.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Balcı, izin günlerinde Kastamonu'nun ilçe ve köylerini gezerek, sokak hayvanlarına besleme yapıyor.

Kendi kurduğu ve Patiköy ismini verdiği yerde çoğunluğu engelli ve yavru 70 sokak köpeğinin bakımını üstlenen Hülya Balcı, bir yandan da besleme yapmak için gittiği yerlerdeki bitkin olan köpeklerin bakımını yaparken, hasta olanların da tedavilerini gerçekleştiriyor.

Balcı, AA muhabirine, 20 yıldır sokaklarda besleme yaptığını söyledi.

Salgın döneminde beslemeye daha fazla ağırlık verdiklerini dile getiren Balcı, "Sokağa çıkma yasağında ilçe, köy ve il merkezinde gücüm yettiğince sokak hayvanlarına, sahipsiz canlara el uzatmaya çalışıyorum, besleme yapıyorum." dedi.

Her hafta farklı yerlere gittiğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Araç ilçesindeyiz. Geçen hafta Daday ilçesindeydik. Devrekani, İnebolu, Abana, Taşköprü ve İhsangazi ilçelerine gidiyorum. Isırganlık, Yaralıgöz mevkilerinde besleme yapıyorum. Bazı yerlerde gönüllülerimiz var oralara gitmiyorum ama onlara da mama gönderiyorum. Araç Belediyesinin canlara çok iyi baktığını duyduk. Onlara teşekkür ediyoruz. İnsanlardan evlerimizde olduğumuz şu dönemde sokak hayvanlarını ihmal etmemelerini istiyorum."

Yemeklerin bir bölümünü kendisinin hazırladığını kaydeden Balcı, "Hastanede çalışıyorum. Hastanedeki artan yemekleri biriktiriyorum. Onları hazırlıyorum. Bir grup dostumuz var. Onlar da kuru mama konusunda destek oluyor. Bazı büyük marketler, raf ömrü dolmak üzere olan gıdaları sokak canları için bize bağışlıyor. Yemekleri kendim yediriyorum ama kuru mamaları bırakıyorum. Ben gelmediğimde de yiyebilsinler diye." ifadelerini kullandı.

İzin günlerinde kendi aracıyla yola koyulduğunu dile getiren Balcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir sağlıkçı olarak izin günlerimde evde dinlenmem gerekirken sokakta bir yerlerde hayvanlar açken duramıyorum. Pandemi döneminde her hafta beslemeye çıkıyorum. Sokak hayvanlarını beslerken insanlar sadece mamadan ibaret olduğunu düşünüyorlar ama onunla bitmiyor. Klinik desteği, ilacı, yolu var. Besleme yapmak, hasta hayvanlara yardımcı olmak için kendi aracımla her hafta sonu farklı ilçelere, köylere, kasabalara gidiyorum."

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz de Balcı'yı duyarlılığından dolayı kutlayarak, "Gönüllü arkadaşlar ve sokak hayvanları için destek veren insanlar olduğunda çok seviniyoruz. Onlar ne kadar çok olursa o kadar rahatız. HAYTAP olarak sokak hayvanları için yemek yapan, besleyen, onlara bakan herkesin yanındayız." dedi.

KASTAMONU - Kısıtlama döneminde sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber oldu
KASTAMONU - Kısıtlama döneminde sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber oldu
KASTAMONU - Kısıtlama döneminde sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber oldu
KASTAMONU - Kısıtlama döneminde sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber oldu
KASTAMONU - Kısıtlama döneminde sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber oldu
KASTAMONU - Kısıtlama döneminde sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber oldu
KASTAMONU - Kısıtlama döneminde sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber oldu
KASTAMONU - Kısıtlama döneminde sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KASTAMONU - Kısıtlama döneminde sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 12:24:04. #1.13#

title