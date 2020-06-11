Kısıtlama döneminde kaza yapıp 'basın mensubuyum' dedi, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası...
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Kısıtlama döneminde kaza yapıp 'basın mensubuyum' dedi, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası...

Antalya'da pandemi sebebiyle uygulanan kısıtlama döneminde kazaya karışıp 'basın mensubuyum' diyerek cezadan kurtulmaya çalışan vatandaşın abisinin kimliğiyle gazetecilik iddiasında bulunduğu ve aralarında adam öldürmenin de yer aldığı 3 ayrı suçtan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis...

Kısıtlama döneminde kaza yapıp 'basın mensubuyum' dedi, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası...
11.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:20

Antalya'da pandemi sebebiyle uygulanan kısıtlama döneminde kazaya karışıp 'basın mensubuyum' diyerek cezadan kurtulmaya çalışan vatandaşın abisinin kimliğiyle gazetecilik iddiasında bulunduğu ve aralarında adam öldürmenin de yer aldığı 3 ayrı suçtan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Kaza ile ilgili ifadesini değiştirmek için kendi ayağıyla karakola gelen adam, polisin detaylı incelemesinde hakkında arama kararı bulunduğu anlaşıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Murat S., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Önce 'görevli gazeteciyim' dedi sonra ekmek almaya gittiğini söyledi

Olay, 23 Mayıs tarihinde Manavgat ilçesindeki trafik kazasıyla başladı. Antalya'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat Otogar kavşağında Samet B.'nin kullandığı 07 ACF 471 plakalı otomobille, Fırat Salih S.'nin kullandığı 07 VU 259 plakalı otomobil ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazanın ardından sokağa çıkma yasağını hatırlatan polise, Alanya'da bir gazetede foto muhabiri olarak çalıştığını, görevli olduğunu söyleyen Fırat Salih S., gazetecilerin çekim yaptığını görünce görevde olmadığını ekmek almaya gittiğini iddia etti.

Polis merkezinde ifadesi alınan Fırat Salih S., kendisinin yeşil ışıkta geçtiğini, karşı tarafın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Polisin elindeki görevli basın mensupları listesinde adı bulunmayan Fırat Salih S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira idari yaptırım uygulandı.

Polisin gözünden kaçmadı

23 Mayıs'ta kazaya karışan ve kendisini Fırat Salih S. olarak tanıtan şahıs, dün Manavgat Şelale Polis Merkezi'ne gelerek kazayla ilgili ifade değiştirmek istediğini söyledi. Şahıs, kimlik olarak olay günü trafik polislerine gösterdiği basın tanıtım kartını gösterirken, tanıtım kartındaki fotoğraf ile şahsın aynı kişi olmadığı görevli polis memurlarının gözünden kaçmadı. Fırat Salih S., ilk ifadesinde yeşilde geçtiğini söylediğini ama kendisinin kırmızıda geçtiğini söyleyerek ifadesinde değişiklik yapılmasını istedi.

İfade değişikliğinin ardından polislerin şüphesi üzerine parmak izi alınan şahsın Fırat Salih S. değil, kardeşi Murat S. olduğu belirlendi.

Hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan toplam 8 yıl 9 ay, 'Yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay, 'Basit yaralama' suçundan 6 ay olmak üzere toplam üzere 12 yıl 7 ay ve '6136 SKM' suçundan 500 TL olmak kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve İskenderun İlamat Masası'nca arandığı bundan dolayı da abisi adına Alanya'da bir internet sitesi adına düzenlenmiş basın tanıtım kartını kullandığı belirlendi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Murat S., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Murat S., korona virüs salgını kuralları gereğince Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaptırılan Covid-19 testinin sonucunun kesinleşmesinin ardından cezaevine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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