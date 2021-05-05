Kısıtlama dinlemediler, tenha yerlerde denizin keyfini yaşadılar
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Kısıtlama dinlemediler, tenha yerlerde denizin keyfini yaşadılar

Kısıtlama dinlemediler, tenha yerlerde denizin keyfini yaşadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde, tam kapanmaya yönelik tedbirler yoğun bir şekilde devam ederken, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle bazı vatandaşlar tenha yerlerde gizli gizli denize girdi.

İzmir'in Urla ilçesinde, tam kapanmaya yönelik tedbirler yoğun bir şekilde devam ederken, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle bazı vatandaşlar tenha yerlerde gizli gizli denize girdi.

Urla'da vatandaşlar, pandemiyle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uydu. Tam kapanmayla deniz kenarları ve sahiller; sokak hayvanlarına, martılara ve ördeklere kaldı. Vatandaşlar evlerine en yakın noktalarda alışveriş yaparken, ihtiyaçlarını karşılamasının ardından evlerinin yolunu tuttu.

Öte yandan Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentte yoğun bir şekilde denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadıkları kontrol edildi. Emniyet güçlerinin canla başla çalışmasına rağmen Çeşmealtı'nda bir grup vatandaş, havaların ısınmasıyla birlikte tenha yerde gizli gizli denize girdi. Sosyal mesafeyi hiçe sayan kişilerin sahilde güneşlendikleri görüldü. - İZMİR

Kısıtlama dinlemediler, tenha yerlerde denizin keyfini yaşadılar
Kısıtlama dinlemediler, tenha yerlerde denizin keyfini yaşadılar
Kısıtlama dinlemediler, tenha yerlerde denizin keyfini yaşadılar
Kısıtlama dinlemediler, tenha yerlerde denizin keyfini yaşadılar
Kısıtlama dinlemediler, tenha yerlerde denizin keyfini yaşadılar
Kısıtlama dinlemediler, tenha yerlerde denizin keyfini yaşadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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