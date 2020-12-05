"Kısıtlama" denetimlerinde ihlallere izin verilmedi
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"Kısıtlama" denetimlerinde ihlallere izin verilmedi

05.12.2020 22:30 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:34

Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetimler artırıldı, kısıtlamayı ihlal edenler cezadan kurtulamadı.

Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetimler artırıldı, kısıtlamayı ihlal edenler cezadan kurtulamadı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan ve hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Ankara genelinde yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus, Sıhhiye meydanları, Güvenpark ve Kuğulu Park, en sessiz günlerinden birini yaşadı.

Kent genelinde önlem alan emniyet güçleri, sokak ve caddelerde denetim yaptı, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evrakını kontrol etti.

Denetim sırasında kısıtlamaya uymadıkları belirlenenlere cezai işlem uygulandı. Kontrol noktalarında istisna kapsamı dışındaki kişiler uyarılarak evlerine gönderildi.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan istisna kapsamındaki iş yerlerinden bakkal, fırın ve marketlere giderek alışveriş yaptıkları görüldü.

Akaryakıt istasyonları da kısıtlamadan muaf olanlara hizmet verdi.

'Kısıtlama' denetimlerinde ihlallere izin verilmedi
'Kısıtlama' denetimlerinde ihlallere izin verilmedi
'Kısıtlama' denetimlerinde ihlallere izin verilmedi
'Kısıtlama' denetimlerinde ihlallere izin verilmedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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