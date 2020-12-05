Son dakika haberi: "Kısıtlama" denetimlerinde ihlallere izin verilmedi
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Son dakika haberi: "Kısıtlama" denetimlerinde ihlallere izin verilmedi

05.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:30

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yaptı.

Elazığ'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan ve hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi ve Zübeyde Hanım caddeleri ile Çaydaçıra Kavşağı başta olmak üzere kentin birçok yerinde uygulama gerçekleştirdi.

Gazi Caddesi İzzetpaşa Camisi önünde ekipler, sokakta bulunan vatandaşlara izin belgelerini sorup yolda geçen araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evrakını kontrol etti.

Denetim sırasında kısıtlamaya uymadıkları belirlenenlere cezai işlem uygulandı. Kontrol noktalarında istisna kapsamı dışındaki kişiler uyarılarak evlerine gönderildi.

Son dakika haberi: 'Kısıtlama' denetimlerinde ihlallere izin verilmedi
Son dakika haberi: 'Kısıtlama' denetimlerinde ihlallere izin verilmedi
Son dakika haberi: 'Kısıtlama' denetimlerinde ihlallere izin verilmedi
Son dakika haberi: 'Kısıtlama' denetimlerinde ihlallere izin verilmedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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