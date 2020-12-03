KISITLAMA DENETİMLERİ SABAHA KADAR DEVAM ETTİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz OKUR-Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHA

Hafta içi uygulamaya konan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından akşam 21: 00'da başlayan kısıtlamada denetimler gece boyunca devam etti. İstanbul'un bir çok noktasında polis ekipleri denetleme yaptı. Kısıtlama kuralına uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Vaka sayılarının hızla yükselmesinin ardından Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da devam ediyor. Saat 21: 00'da başlayan kısıtlama sabah saat 05: 00'da sona erecek. Kısıtlama kapsamında polis ekiplerinin denetimleri de sabaha kadar devam etti.

BELGELER TEK TEK KONTROL EDİLDİSokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatten itibaren polis ekiplerinin denetimleri de sabaha kadar devam etti. İstanbul'da bir çok noktada oluşturan denetleme noktalarında, vatandaşların belgeleri tek tek kontrol edildi. Belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DE DENETLEME YAPILDIDenetleme noktalarından biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Saat 21: 00'dan itibaren köprüden geçen araçlar tek tek durdurularak, araçta bulunanların izin belgeleri kontrol edildi. Belgesi olmayanlara ceza yazılırken, köprüye yanlışlıkla giren bir TIR şoförüne de ceza kesildi. Ceza kesilen TIR şoförü, Azerbaycan'dan geldiğini belirterek, "Çorum'a gitmeye çalışıyorum. Navigasyon beni yanlış yola getirdi. Girdikten sonra anladım yanlış yola girdiğimi ama geri geri gidemediğim için buraya kadar gelmek zorunda kaldım" dedi. CEZA KESİLEN VATANDAŞTAN İLGİNÇ TEPKİ

D-100 karayolu Edirnekapı Şehitliği mevkii Ankara istikametinde de denetim vardı. Yapılan denetimde taksiyi durduran ekipler içindekilerden izin belgesi istedi. Kısıtlama kuralına uymadığı belirlenen yolcuya cezai işlem yapıldı. Ceza yiyen vatandaş, "Sokağa çıkma yasağını biliyorduk. 4 tane çocuk var. Evde ekmek bekliyor. Kim bakacak onlara. Sokağa çıkma yasağı var da, gel bir de kaldığımız yeri gör. Ben fırında çalışıyorum. Cezayı da yazıyorlar işte böyle. Yazsınlar canı sağ olsun. Devletimiz var olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ