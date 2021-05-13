Kısıtlama denetimleri bayramın ilk gününde de devam ediyor
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Kısıtlama denetimleri bayramın ilk gününde de devam ediyor

Kısıtlama denetimleri bayramın ilk gününde de devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te Ramazan Bayramı korona virüs salgınının gölgesinde geçiyor.

Başkent'te Ramazan Bayramı korona virüs salgınının gölgesinde geçiyor. Tam kapanma nedeniyle şehrin çeşitli noktalarına kurulan kontrol noktalarındaki güvenlik güçleri denetim yapıyor.

Ankara'da korona virüs salgını nedeniyle bayramda kontroller üst seviyeye çıkartıldı. Kentin birçok bölgesine kurulan kontrol noktalarında polis ve bekçiler, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma kısıtlaması kapsamında denetimlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Çankaya Ziya Gökalp Caddesi, Kolej ve Mamak Caddesi'nde kurulan kontrol noktalarındaki ekipler, yasaktan muaf olanların izin belgelerini kontrol ederken, kural ihlali yapan kişilere idari işlem uyguluyor. - ANKARA

Kısıtlama denetimleri bayramın ilk gününde de devam ediyor
Kısıtlama denetimleri bayramın ilk gününde de devam ediyor
Kısıtlama denetimleri bayramın ilk gününde de devam ediyor
Kısıtlama denetimleri bayramın ilk gününde de devam ediyor
Kısıtlama denetimleri bayramın ilk gününde de devam ediyor
Kısıtlama denetimleri bayramın ilk gününde de devam ediyor
Kısıtlama denetimleri bayramın ilk gününde de devam ediyor
Kısıtlama denetimleri bayramın ilk gününde de devam ediyor
Kısıtlama denetimleri bayramın ilk gününde de devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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