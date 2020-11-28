Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı; uymayanlara cezai işlem uygulandı
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Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı; uymayanlara cezai işlem uygulandı

28.11.2020 22:20 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:50

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı; uymayanlara cezai işlem uygulandı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 20.00 itibariyle başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı; uymayanlara cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 20.00 itibariyle başladı. Pazar günü sabah 10.00'a kadar sürecek olan kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması İstanbul'un çeşitli noktalarında polis ekiplerince denetleniyor. Kurulan uygulama noktalarında kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar belgelerini göstererek yoluna devam ederken kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Kısıtlamayı ihlal eden bir tır şoförü trafiği bahane ederek cezai işlem uygulanmaması için uzun süre polis ekiplerine dil dökmesine rağmen cezai işlemin uygulanmasına engel olamadı. Polis ekiplerinin denetimleri kentin farklı bir çok noktasında kısıtlama sona erene kadar devam edecek.

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Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı; uymayanlara cezai işlem uygulandı
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı; uymayanlara cezai işlem uygulandı
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı; uymayanlara cezai işlem uygulandı
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı; uymayanlara cezai işlem uygulandı
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı; uymayanlara cezai işlem uygulandı
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı; uymayanlara cezai işlem uygulandı
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı; uymayanlara cezai işlem uygulandı
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı; uymayanlara cezai işlem uygulandı
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı; uymayanlara cezai işlem uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ BAYAR

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