Kısıtlama bitti, vatandaşlar sokağa döküldü
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Kısıtlama bitti, vatandaşlar sokağa döküldü

Kısıtlama bitti, vatandaşlar sokağa döküldü
04.05.2020 01:02 | Son Güncelleme: 04.05.2020 01:03

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, yağmur yağışına rağmen vatandaşların sokaklarda gezdiği görüldü.

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, yağmur yağışına rağmen vatandaşların sokaklarda gezdiği görüldü. Evde sıkıldığını ifade eden vatandaşlar, hava almaya çıktığını söyledi.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından Malkara'da vatandaşlar sokağa sağanak yağışına rağmen sokaklara döküldü. Trafiğin de hareketlendiği sokaklarda, çok sayıda kişinin sokağa çıkıp yürüdüğü gözlendi.

Bazı vatandaşlar banka ATM'lerinde kuyruk oluştururken, bir genç ise, yürüyüş yapmaya çıktığını söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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