KISITLAMA BİTTİ, ÜSKÜDAR'DA DENİZE GİRDİLER (Havadan görüntülerle) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR- LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibariyle sonlandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR- LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibariyle sonlandı. Üsküdar'da kısıtlamanın hemen bitiminde vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimisi de denize girdi. Üsküdar Sahili havadan görüntülendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav sebebiyle bugün tüm Türkiye'de 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Saat 15.00 itibariyle kısıtlamanın bitmesinin ardından vatandaşlar kendini dışarı attı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte vatandaşlar sahile ve parklara gitti. Kimi sahilde yürüyüş yaparken, kimi de denize girip güneşlenmeyi tercih etti. Üsküdar Sahili havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA