Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı
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Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı

Yenir tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bitti.

27.05.2020 08:52 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:56

Yenir tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bitti. Kısıtlamanın bitmesinin hemen ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Tüm yurtta uygulanan kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlama boyunca sessizliğe bürünen aksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı.

(Medeni Topaloğlu - Yunus Emre Şeker/İHA)

Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı

Kaynak: İHA

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