Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı
Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı Yenir tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bitti.
27.05.2020 00:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 00:53
Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı
İSTANBUL - Yenir tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bitti. Kısıtlamanın bitmesinin hemen ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Tüm yurtta uygulanan kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlama boyunca sessizliğe bürünen aksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı.
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Kaynak: İHA