Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı Yenir tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bitti.

Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı

İSTANBUL - Yenir tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bitti. Kısıtlamanın bitmesinin hemen ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Tüm yurtta uygulanan kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlama boyunca sessizliğe bürünen aksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı.

Kaynak: İHA