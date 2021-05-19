Kısıtlama bitti, sahiller doldu
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Kısıtlama bitti, sahiller doldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Pandemi sürecinde 17 gün süren tam kapanmanın sona ermesinin ardından sahil yörelerinde hareketlilik başladı.

Pandemi sürecinde 17 gün süren tam kapanmanın sona ermesinin ardından sahil yörelerinde hareketlilik başladı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka sahili yerli turist akınına uğradı. Aydın, Denizli ve İzmir gibi illerin yanında Muğlalı vatandaşlar Akyaka sahilinde hem güneşin, hem de denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 29 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece olarak ölçüldüğü Akyaka sahilinde turizm sezonunun başlaması ile yoğunluk pandemi öncesi günleri aratmıyor.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Gökova Körfezi'nin uç noktasındaki Akyaka Mahallesi Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmasının sona ermesi ile vatandaşların akınına uğradı.

17 gün tak kapanmanın ardından evlerde bunaldıklarını belirten vatandaşlar, "Bu süreçte evde sıkıldık ve çok bunaldık. Birazcık rahatlayabilmek için sürekli gün boyunca evde durduğumuz için rahatlamak için Akyaka'ya geldik. Deniz biraz soğuk o kadar" dedi.

(Bekir Tosun/İHA)

Kısıtlama bitti, sahiller doldu
Kısıtlama bitti, sahiller doldu
Kısıtlama bitti, sahiller doldu
Kısıtlama bitti, sahiller doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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