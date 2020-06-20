Kısıtlama bitti, Menekşe Plajın'da denize girenler havadan görüntülendi LGS sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

LGS sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Güneşli havayı fırsat bilenler Menekşe Plajı'nda denize girdi. Menekşe Plajı'ndakiler havadan görüntülendi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşların tercih ettikleri yerlerden biri de Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı oldu. Kimisi ailesiyle kimisi de arkadaşlarıyla plaja gelenler güneşli havada denizin keyfini çıkardı. Kısıtlama sonrası denizde yüzenler havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA