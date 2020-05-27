Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştuKONYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle kentin girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
27.05.2020 02:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:33
Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu
KONYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle kentin girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: DHA