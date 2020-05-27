Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu
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Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştuKONYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle kentin girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

27.05.2020 02:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:33

Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu

KONYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle kentin girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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