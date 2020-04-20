Kısıtlama bitti diye açılan marketler polis tarafından kapatıldı
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İçişleri Bakanlığı, Konya, Polis, 3. Sayfa

Kısıtlama bitti diye açılan marketler polis tarafından kapatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından Konya'da alışveriş için açılan marketler polis ekipleri tarafından kapatıldı.

20.04.2020 01:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 01:43
Kısıtlama bitti diye açılan marketler polis tarafından kapatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından Konya'da alışveriş için açılan marketler polis ekipleri tarafından kapatıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 şehir arasında bulunan Konya'da cadde ve sokaklar 48 saat boyunca sessizliğe büründü. Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyulurken, polis ekipleri denetimlerine aralıksız devam etti. Kısıtlama sona erdikten sonra kapalı olması gereken bazı market, büfe gibi iş yerleri açıldı. Kent merkezinde açılan bazı iş yerlerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Polis ekipleri açık olduğu tespit edilen iş yerlerine adli ve idari işlem uygulayarak kapatılmasını sağladı. Diğer taraftan şehir merkezindeki bazı caddelerde seyir halinde olan araçlar da görüldü. - KONYA

Kaynak: İHA

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