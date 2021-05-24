Kısıtlama bitti, Diyarbakır'da vatandaşlar tarihi mekanları doldurdu
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Kısıtlama bitti, Diyarbakır'da vatandaşlar tarihi mekanları doldurdu

İhlas Haber Ajansı / Mert Günaydın - Haberler | Kültür Sanat

Kısıtlama bitti, Diyarbakır'da vatandaşlar tarihi mekanları doldurdu Korona virüs mücadele nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Diyarbakır'da vatandaşlar tarihi mekanlara akın etti.

Kısıtlama bitti, Diyarbakır'da vatandaşlar tarihi mekanları doldurdu

DİYARBAKIR - Korona virüs mücadele nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Diyarbakır'da vatandaşlar tarihi mekanlara akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Mayısta akşam saat 21.00'da başlayan ve 24 Mayıs sabah saat 05.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kısıtlama nedeni ile 56 saat evden çıkmayan vatandaşlar, kısıtlamanın sona ermesinin ardından tarihi alanların yolunu tuttu.

Hz. Süleyman Camisi ve park alanına gelen vatandaşlar, "Kısıtlamalar bitti, güzel oldu. Korona virüsten çok etkilendik, aslında herkes bu süreçte iş yerinde çalışanlar lokanta, küçük esnaflar kısacası tüm Türkiye etkilendi. Hastalığın bir an önce bitmesini ümit ediyoruz" dedi.

Kısıtlama bitti, Diyarbakır'da vatandaşlar tarihi mekanları doldurdu
Kısıtlama bitti, Diyarbakır'da vatandaşlar tarihi mekanları doldurdu
Kısıtlama bitti, Diyarbakır'da vatandaşlar tarihi mekanları doldurdu
Kısıtlama bitti, Diyarbakır'da vatandaşlar tarihi mekanları doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Günaydın

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