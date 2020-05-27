Kısıtlama bitti çiftçi tarlaya akın etti Türkiye genelinde uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından köylüler bahçelerine koştu.

Türkiye genelinde uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından köylüler bahçelerine koştu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Kovid-19 virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar yasağın kalkmasının ardından bağ bahçe işlerine başladı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde özellikle mayıs ayı ortalarında başlayan sebze dikimlerinde, dünya genelinde yaşanan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kararları nedeniyle aksaklıklar yaşanmıştı.

Özellikle yetiştirme aşamasında olan taze fasulye çalışmalarına başlayan yetiştiricilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetiştirici Sevdiye Keskin, uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından hiç vakit kaybetmeden püsküllenen ve döküm aşamasına gelen taze fasulyelere çalı hazırladıklarını belirterek "Önce gittik dağa çalıları yaptık ve yonttuk. Daha sonra fasulyenin dibine diktik fasulye sırığa çıksın diye. Taktığımız çalılar fasulyeyi havada tutuyor. Fasulye oluştuktan sonra toplamamızda kolaylık oluyor." dedi.

Kaynak: AA