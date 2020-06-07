Kısıtlama bitti Bursalılar piknik alanlarına akın etti BURSA (İHA) – Hafta sonu kısıtlamasının bitmesini fırsat bilen Bursalılar, pazar gününün tadını çıkarmak için mesire alanlarına akın etti.

BURSA (İHA) – Hafta sonu kısıtlamasının bitmesini fırsat bilen Bursalılar, pazar gününün tadını çıkarmak için mesire alanlarına akın etti. Aylar sonra aileleriyle pikniğe gelen vatandaşlar yeşilin ve doğanın keyfini çıkardı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle park, bahçe, piknik ve mesire alanları vatandaşların kullanımına açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasının ardından haftalar sonra kısıtlamasız ilk hafta sonunda vatandaşlar açık olan mesire alanlarına akın etti. Aileleriyle ve arkadaşlarıyla ormana koşan vatandaşlar voleybol, okey ve tenis oynadı. Semaverde çaylarını demleyen ve mangallarını yakan vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Sıcak havadan bunalan çocuklar derelerde serinledi

Hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasının ardından aylar sonra hafta sonu dışarıya çıkan aileler temiz hava ve doğanın tadını çıkardı. Havaların sıcak olması nedeniyle evlerinde bunalan çocuklar, mesire alanlarında bulunan derelere girerek serinledi. Uludağ'dan gelen derelerdeki buz gibi suyun tadını çıkaran çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Ayrıca mesire alanlarına giden vatandaşların oluşturduğu kalabalık drone ile böyle görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA