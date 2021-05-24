Kısıtlama bitti, aileler HDP önündeki çadırda eylemlerine devam etti
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Kısıtlama bitti, aileler HDP önündeki çadırda eylemlerine devam etti

Kısıtlama bitti, aileler HDP önündeki çadırda eylemlerine devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlatan gözü yaşlı ailelerin parti binası önündeki eylemi 630'uncu gününde de devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlatan gözü yaşlı ailelerin parti binası önündeki eylemi 630'uncu gününde de devam etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 630'uncu gününde de sürüyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından aileler HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. 630 gündür HDP il binası önünde oğlu için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. 2017 yılının mayıs ayında çocuğu Bayram Elhaman'ı işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını kaydeden Ayten Elhaman, "4 yıldır evladıma hasretim ve 4 yıldır HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Ne hakları var bizde, 4 yıldır oğluma ve kokusuna hasretim. Evladımı almadan eylemimden vazgeçmeyeceğim. Biz onlardan evlatlarımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Oğlum kaçıp gel ve o zalimlerin elinden kurtul. Senin yerin orası değildir. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya da bizlere vermiş oldukları destekten dolayı da teşekkür ederim" dedi. - DİYARBAKIR

Kısıtlama bitti, aileler HDP önündeki çadırda eylemlerine devam etti
Kısıtlama bitti, aileler HDP önündeki çadırda eylemlerine devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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