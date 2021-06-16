Kısıtlama başlamasıyla Uşak'ta denetlemeler başladı
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Kısıtlama başlamasıyla Uşak'ta denetlemeler başladı

Kısıtlama başlamasıyla Uşak'ta denetlemeler başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta saatlerin 22.00'ı göstermesiyle birlikte kentin bir çok noktasında denetleme noktası oluşturuldu.

Uşak'ta saatlerin 22.00'ı göstermesiyle birlikte kentin bir çok noktasında denetleme noktası oluşturuldu. Yapılan denetleme noktalarında vatandaşların sokağa çıkma izin belgeleri, araç belgeleri ve alkol kontrolü yapıldı. Gerekli evrakları olmayan vatandaşlar hakkında gerekli işlemler uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında saatler 22.00'ı gösterdiğinde ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Uşak'ta denetleme noktaları oluşturuldu. Bu kapsamda kentin ana arterleri olarak bilinen 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Orhan Dengiz Bulvarı, Şeker Uygulama Noktası, Ata Park Meydanı ve Zübeyde Hanım Caddesi gibi kentin bir çok noktasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim noktası oluşturdu. Denetim noktalarında araçlar incelenirken araç içerisindeki sürücü ve yolcuların da kısıtlamadan muaf tutan belgeleri kontrol edildi. Belgesi olmayan vatandaşlara gerekli yaptırımlar uygulandı. - UŞAK

Kısıtlama başlamasıyla Uşak'ta denetlemeler başladı
Kısıtlama başlamasıyla Uşak'ta denetlemeler başladı
Kısıtlama başlamasıyla Uşak'ta denetlemeler başladı
Kısıtlama başlamasıyla Uşak'ta denetlemeler başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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