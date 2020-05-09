Kısıtlama başladıktan sonra sokağa çıktı ceza yedi
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Kısıtlama başladıktan sonra sokağa çıktı ceza yedi

Kısıtlama başladıktan sonra sokağa çıktı ceza yedi
09.05.2020 01:52 | Son Güncelleme: 09.05.2020 01:52

Korona virüs salgına karşı tedbirler devam ediyor.

Korona virüs salgına karşı tedbirler devam ediyor. Türkiye'de 5.kez sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamaya uymayanlara ise ceza kesiliyor. Çıkma kısıtlamasının başlamasıyla ilk ceza Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki gence yazdıldı. Türkiye genelinde 23 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde 5. Kez sokağa çıkma kısıtlaması yaşanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladı 48 saat sürecek. İnegöl'de emniyet ve jandarma tüm caddelerde tedbir aldı. Gelen araçları ve şahısları tek tek durdurarak kontrol etti. Yasağı delenlere ise cezasi işlem uyguladı. Bunlardan birinde 17 yaşındaki Mecit E oldu. Arkadaşlarına oturmaya gittiğini ve saatin geç olduğu fark etmediğini belirtmesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Şahsa 3 bin 182 TL para cezası kesildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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