Kısıtlama başladı, zabıta sokak hayvanları için seferber oldu
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Kısıtlama başladı, zabıta sokak hayvanları için seferber oldu

Kısıtlama başladı, zabıta sokak hayvanları için seferber oldu Korona virüsle mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

23.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:55

Kısıtlama başladı, zabıta sokak hayvanları için seferber oldu

MARDİN - Korona virüsle mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zabıta ekipleri sokak hayvanlarının aç kalmaması için tavuk eti satışı yapan yerlerden temin ettikleri etleri hayvanlara dağıttı.

Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısı sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sürecinde 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını duyurmuştu. 4 gün boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması Kızıltepe'de de başladı. Kısıtlama boyunca sokaklar boş kalacağı için sokak hayvanları da yem bulmada zorluk çekecek. Bunun için Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri temin ettikleri tavuk etlerini hayvanlara dağıttı.

Kısıtlama süresince hayvanların aç kalmaması için yem ve su ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade eden zabıta memuru İsmail Boran, "4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için tavuk bayilerinden aldığımız etleri dağıttık. 4 gün bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Kısıtlama başladı, zabıta sokak hayvanları için seferber oldu

Kaynak: İHA

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