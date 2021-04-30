Kısıtlama başladı, Uşak'ta denetimler arttı
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Kısıtlama başladı, Uşak'ta denetimler arttı

Kısıtlama başladı, Uşak'ta denetimler arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülke genelinde başlayan 17 günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından Uşak'ta tedbirler arttırıldı.

Ülke genelinde başlayan 17 günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından Uşak'ta tedbirler arttırıldı. Kentin bir çok noktasında emniyet mensuplarınca denetim noktaları oluşturuldu.

Geçtiğimiz günlerde alınan kararlar doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayını kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacağı belirtilmişti. 29 Nisan Perşembe günü saatler 19.00'da kısıtlama ülke genelinde başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte ülke genelinde olduğu gibi Uşak'ta da denetlemeler arttırıldı. Bu kapsamda kentin bir çok noktasına İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim noktası oluşturdu. Denetim noktalarında araçlar incelenirken araç içerisindeki sürücü ve yolcuların da kısıtlamadan muaf tutan belgeleri kontrol edildi. Belgesi olmayan vatandaşlara gerekli yaptırımlar uygulandı. - UŞAK

Kısıtlama başladı, Uşak'ta denetimler arttı
Kısıtlama başladı, Uşak'ta denetimler arttı
Kısıtlama başladı, Uşak'ta denetimler arttı
Kısıtlama başladı, Uşak'ta denetimler arttı
Kısıtlama başladı, Uşak'ta denetimler arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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