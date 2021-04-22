Kısıtlama başladı, Uşak sessizliğe büründü
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Kısıtlama başladı, Uşak sessizliğe büründü

Kısıtlama başladı, Uşak sessizliğe büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle başladı. 82 saat sürecek olan kısıtlamanın ilk saatlerinde Uşak caddeleri boş ve sessiz kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen karar gereği; korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kapsayacak şekilde ülke genelinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Kısıtlama saatler 19.00'u gösterdiğinde başladı. Yurt genelinde 82 saat sürecek olan kısıtlamada Uşak sokak ve caddeleri boş kalırken, sokakta sadece görevliler ve işlerinden çıkıp eve giden vatandaşlar görüldü. - UŞAK

Kısıtlama başladı, Uşak sessizliğe büründü
Kısıtlama başladı, Uşak sessizliğe büründü
Kısıtlama başladı, Uşak sessizliğe büründü
Kısıtlama başladı, Uşak sessizliğe büründü
Kısıtlama başladı, Uşak sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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