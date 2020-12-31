KISITLAMA BAŞLADI; ORTAKÖY MEYDANI BOŞALTILDI
31.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:58
Ali DANAŞ / SOKAĞA çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Ortaköy meydanı ve çevresi polisler tarafından boşaltıldı.
Ali DANAŞ/ SOKAĞA çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Ortaköy meydanı ve çevresi polisler tarafından boşaltıldı.
Yeni yıla önsesi saat 21.00'de sokağa kısıtlaması başladı. Kısıtlamayla meydanlar, sokaklar boşaltıldı. Ortaköy Meydanı ve çevresi de sessizliğe büründü.
Görüntü dökümü:------------Meydanın boşaltılmasıDükkanların kapanmasıBoş sokaklar
Selfie çektiren polisler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı