KISITLAMA BAŞLADI; ORTAKÖY MEYDANI BOŞALTILDI
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KISITLAMA BAŞLADI; ORTAKÖY MEYDANI BOŞALTILDI

31.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:58
KISITLAMA BAŞLADI; ORTAKÖY MEYDANI BOŞALTILDI

Ali DANAŞ / SOKAĞA çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Ortaköy meydanı ve çevresi polisler tarafından boşaltıldı.

Ali DANAŞ/ SOKAĞA çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Ortaköy meydanı ve çevresi polisler tarafından boşaltıldı.

Yeni yıla önsesi saat 21.00'de sokağa kısıtlaması başladı. Kısıtlamayla meydanlar, sokaklar boşaltıldı. Ortaköy Meydanı ve çevresi de sessizliğe büründü. 

Görüntü dökümü:

------------Meydanın boşaltılmasıDükkanların kapanmasıBoş sokaklar

Selfie çektiren polisler 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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