KISITLAMA BAŞLADI BEYLİKDÜZÜ'NDE YOLLAR BOŞ KALDI Cumartesi sabahı saat 09.00 itibariyle LGS sebebiyle tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumartesi sabahı saat 09.00 itibariyle LGS sebebiyle tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Beylikdüzü'nde anayollar ve caddeler boş kaldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav saat 09.30'da başladı. Sınavla birlikte tüm Türkiye'de 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama kapsamında Beylikdüzü'nde anayollar ve caddelerin boş kaldığı görüldü.

Kaynak: DHA