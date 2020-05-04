Kısıtlama ardından E-5'de yoğun trafik, polis helikopteri havadan denetledi
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Kısıtlama ardından E-5'de yoğun trafik, polis helikopteri havadan denetledi

Kısıtlama ardından E-5'de yoğun trafik, polis helikopteri havadan denetledi
04.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:13

Korona Virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ardından Avcılar'da E-5'te araç trafiği, metrobüs ve otobüs duraklarında ise insan yoğunluğu yaşandı.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ardından Avcılar'da E-5'te araç trafiği, metrobüs ve otobüs duraklarında ise insan yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunu polis helikopterinin de havadan denetlediği görüldü.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 31 şehirde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kısıtlama günlerinin ardından ilk mesai gününde Avcılar E-5'te araç trafik yoğunluğu yaşandı. Metrobüs durakları ve otobüs duraklarında da insan yoğunluğu gözlendi. Bir polis helikopterinin de E-5 karayolu üzerinde trafik denetlemesi için dolaştığı görüldü.

Yoğunlukla ilgili konuşan bir vatandaş," 3 günlük kısıtlama vardı millette işine gidiyor normal bu yoğunluk" dedi. Bir diğer vatandaş ise," Milletin yapacağı bir şey yok herkes işinin peşine düştü" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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