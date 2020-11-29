Kısıtlama arası korona düğünü
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Kısıtlama arası korona düğünü

29.11.2020 15:10 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:22

Kısıtlama arası korona düğünü Bursa'da hafta sonu kısıtlamasına verilen arayı fırsat bilen düğüncüler davul zurna eşliğinde gelin aldı.

Kısıtlama arası korona düğünü

BURSA - Bursa'da hafta sonu kısıtlamasına verilen arayı fırsat bilen düğüncüler davul zurna eşliğinde gelin aldı.

Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu kısıtlamasına verilen arayla birlikte herkes ailesiyle birlikte sokaklara akın etti. Bu arayı fırsat bilen düğüncüler ise iki kısıtlama arasında davul zurna eşliğinde gelin aldı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde kimsenin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüntülenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs artışının yüksek olduğu iller arasında Bursa'yı göstermesinin de ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gözler önün serdi.

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Kısıtlama arası korona düğünü
Kısıtlama arası korona düğünü
Kısıtlama arası korona düğünü
Kısıtlama arası korona düğünü
Kısıtlama arası korona düğünü
Kısıtlama arası korona düğünü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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