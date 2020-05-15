Kısıtlama 4 saatliğine kalktı, gençler kitap almaya koştu
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Kısıtlama 4 saatliğine kalktı, gençler kitap almaya koştu

Kısıtlama 4 saatliğine kalktı, gençler kitap almaya koştu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen izin ile kitapçıların yolunu tuttu.

15.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:28

Kısıtlama 4 saatliğine kalktı, gençler kitap almaya koştu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen izin ile kitapçıların yolunu tuttu.

Kızıltepe'de korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Bazı gençler 11.00-15.00 saatlerinde getirilen izinleri kitapçılarda geçirdi. Kızıltepeli gençler, evde kalacakları sürede kitap okumaları için kitap satın aldı.

Kitapçıdan roman alan Zeynep Yücedağ, "Sokağa çıkma yasağı bir süreliğine kalktı. Bizim de kitaplarımız bitmişti, kitap almaya geldim. Sokağa çıkma fırsatını kitap alarak kullandım" dedi.

Sokağa çıkma iznini kitap alarak geçiren bir başka genç ise "Bugün yasağımız kalktı. Okuyacak kitaplarım kalmadı, malumunuz evdeyim. O yüzden kitap almaya geldim" diye konuştu.

Kısıtlama 4 saatliğine kalktı, gençler kitap almaya koştu

Kaynak: İHA

Manşet

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