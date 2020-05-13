Kısıtlama 4 saatliğine kaldırıldı, Diyarbakır'da çocuklar haftalar sonra parklara koştu Kısıtlama 4 saatliğine kaldırıldı, Diyarbakır'da çocuklar haftalar sonra parklara koştu Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altı vatandaşlardan 0-14 yaş altı çocuklar, haftalar sonra...

Kısıtlama 4 saatliğine kaldırıldı, Diyarbakır'da çocuklar haftalar sonra parklara koştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altı vatandaşlardan 0-14 yaş altı çocuklar, haftalar sonra aileleriyle dışarı çıkıp parklarda oyun oynadı.

Bilim Kurulu kararı ve İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yine İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile bugün itibariyle 0-14 yaş arası çocuklar için saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafeli kuralıyla dışarı çıkmalarına izin verildi. Diyarbakır'da çocuklar haftalar sonra aileleriyle birlikte dışarı çıkıp, parklara akın etti. Yürüyüş yapan çocuklar, parklarda oyun oynayarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Çocuklarını parka götüren Asiye Terim, kararın çok iyi olduğunu, çocukların durumdan çok etkilendiğini söyledi. Terim, "Bugünü iple çekiyorduk aslında. Sabahtandır sokağa çıkacağımız saati bekliyorduk. Şimdi çıktık, çocuklara baya iyi geldi. Bize de iyi geldi, onlara da iyi geldi. Bizde nefes aldık en azından. Televizyon başında, tablet başında gerçekten çok üzücü bir süreçti. Çok özlemiştik. Her gün çıkıyorduk, parktaydık. Dolanıyorduk, nefes alıyorduk. Uzaktan bakıyorduk gerçekten çok hüzünlü geliyordu ama bu çok iyi oldu" dedi.

Ailesiyle parka gelen çocuklardan Mahmut Terim ise gevşetmenin kendilerine iyi geldiğini söyledi. Evde çok sıkıldığını aktaran Terim, "Televizyondan başka bir şey yok. Artık evden bunalmıştık. Bu uygulamanın gelmesi çok güzel oldu. Arkadaşım bana yazdı Anıt Parkta buluşalım dedi, biz de buraya geldik" diye konuştu.

Kaynak: İHA