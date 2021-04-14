Kısıtlama 19.00'da başladı, İstanbullular evine yetişemedi
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Kısıtlama 19.00'da başladı, İstanbullular evine yetişemedi

İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlama 19.00'da başladı, İstanbullular evine yetişemedi Korona virüs önlemleri kapsamında yeni alınan kararla sokağa çıkma kısıtlaması bu gün itibariyle saat 19.00'da başlarken, oluşan yoğunluk nedeniyle İstanbullular kısıtlama saati öncesinde evlerine yetişemedi.

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Kısıtlama 19.00'da başladı, İstanbullular evine yetişemedi

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında yeni alınan kararla sokağa çıkma kısıtlaması bu gün itibariyle saat 19.00'da başlarken, oluşan yoğunluk nedeniyle İstanbullular kısıtlama saati öncesinde evlerine yetişemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla alınan yeni kararları açıklamış ve hafta içi saat 21.00'de başlayıp saat 05.00'e kadar süren kısıtlamanın saat 19.00'da başlayacağını duyurmuştu. Yeni alınan kararla sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar hem araç trafiği hemde yaya trafiği oluşturdu. Otobüs duraklarında bekleyen kısıtlama öncesinde evlerine yetişmeye çalışsan vatandaşlar, oluşan yoğunluktan dolayı başarılı olamadı.

Kısıtlama 19.00'da başladı, İstanbullular evine yetişemedi
Kısıtlama 19.00'da başladı, İstanbullular evine yetişemedi
Kısıtlama 19.00'da başladı, İstanbullular evine yetişemedi
Kısıtlama 19.00'da başladı, İstanbullular evine yetişemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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