Kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi
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Kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi

15.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:39
Kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi

Son yıllarda gündemde sıkça yer alan ve 6698 sayılı kanun ile güvence altına alınan kişisel verilerin korunması konusunda Atatürk Üniversitesi gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Son yıllarda gündemde sıkça yer alan ve 6698 sayılı kanun ile güvence altına alınan kişisel verilerin korunması konusunda Atatürk Üniversitesi gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Birimler tarafından belirlenen ve Atatürk Üniversitesi Veri Yönetim Ofisine bildirilen birim veri sorumluları ile birim üst düzey veri sorumlularına yönelik "Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi. Eralp Danışmanlık firması ile yapılan iş birliği kapsamında çevrimiçi olarak verilen eğitimde, kişisel verilerin tanımı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, VERBİS, verilerin doğru kaydedilmesi ve saklanması, anonimleştirilmesi, yok edilmesi ve kişisel verilerden dolayı doğabilecek yaptırımlar gibi birçok konu ele alındı. Uzmanlar tarafından eğitim sırasında ve sonrasında katılımcıların sorular yanıtlandı.

Atatürk Üniversitesinin kişisel verilerin korunması süreçlerini yürüten Veri Yönetim Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Gökay Akkaya, eğitime katılan personellerin farkındalık düzeylerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek süreçlerin yürütülmesine yönelik vermiş olduğu desteklerden dolayı başta Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti. - ERZURUM

Kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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