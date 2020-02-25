25.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:20

Erciyes Teknopark ve ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğiyle "Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği" eğitimi düzenlendi.

Eğitimle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgi güvenliği önlemlerinin önemli bir güvenlik zincirini oluşturduğunu belirtti.

Bu durumun hukuki süreçlerden, teknik önlemlere kadar pek çok yükümlülüğü beraberinde getirdiğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Kişisel verilerin korunması turizmden ticarete, sosyal güvenlikten eğitime kadar pek çok alanda büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması her yönüyle büyük önem taşımaktadır. Örneğin firmaların tedarikçileri ile ilişkilerinde, iş yaptığı tüm firmalar ve kişilerle, imzalanan tüm sözleşmelere kişisel verilerin korunması kanununa özel madde eklenmelidir. Erciyes Teknopark çatısı altında hizmet veren firmalarımıza kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasının önemini anlatmak adına bu eğitimi düzenledik."

Kaynak: AA