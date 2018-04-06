Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uyum Süreci" Paneli

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (MÜSİAD) kişisel verilerin korunması konusu ele alındı.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MÜSİAD'da düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uyum Süreci" panelinde, kişisel verilerin korunması ve uyum sürecinin tamamlanması sonrası veri sorumlularının yapması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Çağlar Arslan, kişisel verilerin korunması kavramının günümüzde bir insan hakkı olarak kabul edildiğini belirterek, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ile birlikte, 7 Ekim 2016 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) kurulmasının öngörüldüğünü, söz konusu kanunun çerçeve kanun niteliğinde kaleme alındığını ve bununla birlikte kişisel veriler ile ilgili temel kavramlar ile hak ve yükümlülüklerin belirlendiğini aktardı.

Kanunun yayımlanması ile bazı yükümlülüklerin derhal yürürlüğe girdiğini hatırlatan Arslan, iş süreçlerinin Kanun'a uygun hale getirilmesi için ise iki yıllık bir süre tanındığını, bu sürenin 2 gün sonra 7 Nisan 2018 tarihinde dolacağını kaydetti.



Önümüzdeki günlerde Sicile kayıt yükümlülüğünün başlayacağını anımsatan Arslan, kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte getirilen rejime uyum sağlamanın Kanuni bir yükümlülük olduğunu bildirdi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Av. Kerim Altıntaş ise özel hayat ve mahremiyet kavramlarının günümüzde göreceli bir hal aldığını ve zihinlerde tartışmaya açık bir konu olarak konumlandırıldığını belirtti.

Anayasa ve uluslararası hukuk kurallarına göre, özel hayat ve özel hayatın korunması kavramlarının insan hakları zemininde ele alındığını aktaran Altıntaş, bu konunun asla ihlal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ise şunları kaydetti:

"Veri temelli ekonominin doğması güvenlik tedbirlerini gerekli kılıyor. Veri dolaşımının bu denli kolaylaşması bir yandan kişisel veri işlenmesinin ilgililere daha iyi hizmet sunulmasına imkan vermesi ve kişisel verinin bir ekonomik değer halini alması nedeniyle veri temelli ekonominin doğmasına bir yandan da bu verilerin yetkisiz ya da kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olmuştur. Bu durum, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması konusunda uygun güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorunlu kılmıştır.

Yapılan düzenleme ile Türkiye'de kişisel verilerin korunması alanında çerçeve Kanuna olan ihtiyaç giderilmiş, kişisel verinin temel girdi olduğu finans, sağlık, sigorta gibi sektörlerde ülkemizin iş potansiyelinin artması ve sınır ötesi adli işbirliğinin etkin olarak gerçekleştirilmesi için büyük bir adım atılmıştır. Ayrıca Türkiye'nin AB ülkeleri nezdinde kişisel verilerin korunması bakımından güvenilir ülke statüsüne kavuşma noktasında da önemli bir kriter yerine getirilmiştir"