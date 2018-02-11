Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Ne Tür Çalışmalar Yapılıyor?

Ziraat Teknoloji A.Ş. Bilgi Güvenliği Grup Yöneticisi Ayşim Niksarlı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili ne tür çalışmaların yapıldığını Wise TV'ye anlattı.

Özellikle kişisel verilerin yoğun şekilde kullanıldığı bankacılık, finans, sigortacılık sektörü gibi birçok alanda yoğun çalışmaların olduğunu ifade eden Niksarlı, kişilerin bilgilerini verirken, bu bilgilerin kurumlar tarafından hangi amaçla kullanılacağı ve ne kadar süreyle kullanılacağı gibi konularda bir aydınlatılma yükümlülüğünün doğduğunu belirtti.