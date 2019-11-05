05.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:51

Son dönemlerde sıkça gündem konusu olan ve önemli detaylara sahip "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" GTO'da anlatıldı.



Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen seminerde; kişisel veri, veri sorumluları siciline (VERBİS) giriş yapmak zorunda olanlar ve cezai sorumluluklar gibi önemli noktalar Uzman Ahmet Miraç Sönmez eşliğinde ele alındı.



Seminerin açılışında yaptığı konuşmada günümüzde en kıymetli ve en ulaşılabilir olan şeyin bilgi olduğunu belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bilgiye ulaşmada en hassas noktanın ulaşılan bilginin hangi amaçla kullanıldığı ve bu kadar rekabetçi ekonomik düzende en değerli bilginin de kişisel veriler olduğunu söyledi. Kişisel verinin özel hayat olduğunu ve özel hayatın da korunması gerektiğini vurgulayan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:



"Hepimiz internet kullanıyoruz. Mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya platformlarını kullanıyor, araştırmalar yapıyoruz. Bunları yaparken de arkamızda çok büyük miktarda bilgi bırakıyoruz. ve bir de bakıyoruz ki birileri bizi bizden daha iyi tanıyor. Bu veriler de kullanım niyetine bağlı olarak faydamıza olduğu kadar zararımıza da olabiliyor. Bu nedenle toplanan verilerin zarar vermesi veya zarar verme ihtimalinden dolayı korunması gerekiyor. Bu noktada da kişisel verilerin korunması, bireylerin verilerinin başka kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz kullanımına yönelik alınmış bir tedbir olan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" devreye giriyor. Bu seminerde de kanunu detaylıca ele alacak, bizlere düşen sorumluluklar neler, kişisel verinin sınırı, cezai sorumluluklar gibi konuları konuşacağız. Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamıza böylesine hassas bir konuda seminer düzenlenmesinde sağladıkları destek ve iş birlikleri için teşekkür ediyorum."



Gaziantep SMMM Odası Başkanı Hakan Özseven de tüm dünyanın çok hızlı bir dijital dönüşüm sürecinden geçtiğini, hemen hemen her işlemin elektronik ortamda yapılabildiğini ifade ederek, "Bu değişimlerle birlikte haliyle bizlere de sürekli bir veri akışı, bilgi akışı var. Bu bilgileri de birçok kurumla paylaşıyoruz. Buradaki en önemli kısım bu bilgilerin korunması ve güvenliği" dedi.



Kişisel bilgilerin korunmasının anayasal bir hak olduğunu da belirten Özseven, şuana kadar uygulanan çeşitli güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ile bilgi güvenliğini sağlayacak önemli bir adım atıldığını söyledi.



GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur ve GTO Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı, GTO ve Gaziantep SMMM Odası üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seminer Uzman Ahmet Miraç Sönmez'in sunumuyla devam etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA