Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Ankara'da Yapılacak

Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konusu, "Kişisel Verileri Koruma Zirvesi"nde ele alınacak.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde gerçekleştirilecek "Kişisel Verileri Koruma Zirvesi", 25 Ocak'ta Ankara Green Park Otel'de yapılacak. Zirve, "Kişisel Verilere Kamu ve Özel Sektörün Uyumu", "Kişisel Verilerin Siber Güvenliği" ve "Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki Boyutu" başlıklarında 3 oturumda düzenlenecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, KVKK Başkanı Faruk Bilir ve e-Safe Kurucusu Musa Savaş'ın açış konuşmalarıyla başlayacak zirvede, uzmanlar tarafından "Veri Sorumluları Sicili", "KVKK Kapsamında Veri Güvenliğinin Değerlendirilmesi", "Şikayet ve Başvurular", "Veri Temelli Ekonomi ve Uluslararası Uygulamalar" konusunda değerlendirmeler yapılacak.