Kişisel Verileri Koruma Kurumundan velilere uyarı: "Çocuklarınızın kişisel verisine dikkat"

12.09.2019 16:34

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), velilere uyarılarda bulunarak, "Çocuğunuzun resimleri, okulu, doğum günü, ev adresi gibi kişisel bilgiler herkese açık bir şekilde paylaşıldığında size veya çocuğunuza doğrudan veya dolaylı yollarla ulaşılabilir veya bu veriler kötü niyetli kişilerin eline geçerse başka amaçlar için de kullanabilir" açıklamasını yaptı.



Kişisel Verileri Koruma Kurumu, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte kişisel veri güvenliği konusuna dikkat çekti. Kurumdan yapılan açıklamada, veri koruma kültürünün özellikle gençlere ve çocuklara aşılanması gerektiğine dikkat çekilerek, bir dizi tavsiyelerde bulunuldu. Çocukların kişisel verilerinin korunmasında ebeveynlerin de önemli sorumluluklarının bulunduğu hatırlatılarak. çocukların ve gençlerin kişisel veri güvenliği konusunda hassasiyet göstermesini bekleyebilmek için öncelikle onlara veri koruma bilincinin aşılanması gerektiği dile getirildi. Zararlı oyunlara ve sosyal medyadaki tehlikelere dikkat çekilen açıklamada, "Bazı oyunların zararlı etkileri, çocuğun verilerinin ele geçirilmesi sayesinde veya herkese açık özellikteki paylaşımlarından yola çıkılarak yayılmakta. İlgili kişiler bu veriler sayesinde tespit edilmekte ve yine bu veriler üzerinden yaklaşım tarzları sergilenerek hedef alınıyor. Bazen anne veya babanın sosyal medya üzerinde çocuklarıyla ilgili yaptıkları masum bir paylaşım bile suistimal edilebiliyor. Bundan ötürü ebeveynlerin de sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmeleri, veri güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır" denildi.



Açıklamada ebeveynlerin sorumlulukları hatırlatılarak, "Çocuklar, dijital ortamlarda gelişigüzel paylaştıkları kişisel verilerden doğabilecek risklerin 'farkında' olmayabilir, çeşitli kötü niyetli girişimlerin hedefi haline gelebilirler. Bu sebeple ailelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Aileler, çeşitli kontrol mekanizmaları aracılığıyla çocuklarını olası risk ve tehditlerden korumalıdır" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, "Bir çocuğun çevrimiçi ortamlarda harcayabileceği vakit, bilimsel ölçülere uygun olacak şekilde aileler tarafından belirlenmelidir. Çocuklar dijital dünyada yalnız bırakılmamalıdır. Bu noktada ebeveynlerin amacı, çocuğun çevrimiçi faaliyetlerini ortadan kaldırmak yerine yönetilebilir ve kontrol edilebilir hale getirmek olmalıdır. Bu adımdan sonra veri güvenliğini tesis etmek daha da kolaylaşacaktır" denildi.



Açıklamada kişisel veri güvenliği için tavsiyeler şu şekilde sıralandı:



"Çocuklar, gerçek ve dijital ortamda veri güvenliğinin sağlanması amacıyla neleri paylaşıp, neleri paylaşmaması gerektiği konusunda bilinçlendirilmeli. Çevrimiçi ortamlardaki kötü niyetli kişilerin davranış biçimlerini, yüzlerini ve hatta yaşam alanlarını internette farklı yansıtabileceği akılda tutulmalı. Sosyal medya hesaplarının ve akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarları bilinçli bir şekilde düzenlenmeli. Çevrimiçi oynanan bazı oyunların kişisel veri güvenliğinin yanı sıra psikolojik ve fiziksel sorunlara da yol açabileceğine dikkat edilmeli." - İSTANBUL

Kaynak: İHA