Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan kamu kurumlarına seminer

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( Kvkk ), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum sağlaması amacıyla kamu kurumlarına yönelik seminer düzenledi.

Seminerin açılışında konuşan KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin korunmasının, aslında kişinin bizzat kendisinin korunması anlamına geldiğini belirtti.

Kanuna uyum açısından kamu kurumları ile özel şirketler arasında bir ayrım olmadığını dile getiren Bilir, kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyuma verilen önemin ve bu konuda gösterilen çabaların da arttığını söyledi.

Faruk Bilir, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt süresinin 31 Aralık 2021'de sona ereceğini bildirdi.

Kamu kurumları personeline kanun kapsamındaki yükümlülüklerden bahsedilen seminerde, Kanunun temel ilkeleri başta olmak üzere, veri sorumlularının yükümlülükleri, ilgili kişi hakları, VERBİS'e kayıt yükümlülüğü ile kişisel veri güvenliğinin temin edilmesi amacıyla alınması gereken teknik ve idari tedbirler anlatıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 2017'den itibaren kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yönelik farkındalık toplantıları, seminerler, VERBİS bilgilendirme toplantıları, paneller ve çalıştaylar düzenleyerek, Kanunun doğru uygulanabilmesi amacıyla faaliyetler yapılıyor.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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