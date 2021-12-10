KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
Habermetre - Haberler | Toplum

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK 06. 12. 2021 tarih ve 31681 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde ve Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programında yer alan şartları haiz olan ve yapılacak...

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK

06. 12. 2021 tarih ve 31681 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde ve Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programında yer alan şartları haiz olan ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olan kişilerin Veri Koruma Görevlisi (VKG) Sertifikası almaya hak kazanacağı belirtilmiştir.

Gönüllülük esasına dayalı olan sertifikasyon mekanizmasını düzenleyen Tebliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında veri koruma görevlisinin sertifikalandırıldıkları program kapsamında kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından yeterli bilgiye sahip olduğunun kabul edileceği açıkça belirtilmekte olup, bu kişilere herhangi bir yetki verilmediği gibi bir görev tanımı da yapılmamıştır.

Tebliğ kapsamında kazanılacak olan bu unvanın kamuoyunda Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünde bahsi geçen ve Tüzükte görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanan Data Protection Officer (DPO) ile karıştırıldığı görülmüştür.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünde geçmekte olan ancak ulusal mevzuatımızda yer almayan DPO ile Tebliğ uyarınca VKG Sertifikası verilecek kişi birbirinden farklılık arz etmektedir.

Sertifikasyon sürecinin yürütülmesine ilişkin diğer hususlar ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title