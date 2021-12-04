KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK

Kurumumuz Avrupa Birliği Başkanlığı Ziyareti Hk.

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR ve Kurul Üyelerimizden Hasan AYDIN, Avrupa Birliği Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Avrupa Birliği Başkanı olan Faruk KAYMAKCI ile bir araya gelinerek kişisel verilerin korunması hakkında belirlenen konular görüşüldü.

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