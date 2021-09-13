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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Dergisi hakemli bir dergi olup, Dergi Park sistemi üzerinden yılda iki sayı olarak https://dergipark. org. tr/kvkd adresinde yayımlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Dergisi hakemli bir dergi olup, Dergi Park sistemi üzerinden yılda iki sayı olarak https://dergipark. org. tr/kvkd adresinde yayımlanmaktadır. Bu çerçevede dergimizin altıncı sayısının hazırlıkları devam etmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Dergisi'nin altıncı sayısı için, kişisel verilerin korunması, mahremiyet, veri koruma hukuku ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili konularda makale kabulü yapılacak olup makale başvurularının 1 Kasım 2021 tarihine kadar https://dergipark. org. tr/kvkd adresi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.

Derginin kapsamı ve yazım kuralları ile ilgili daha geniş bilgiye https://dergipark. org. tr/kvkd adresi üzerinden ulaşılabilir.

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