KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
Habermetre - Haberler | Toplum

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK Kurumumuz, veri temelli ekonomide özel ve kamu sektörü aktörlerinin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak misyonu doğrultusunda, ülkemizin önemli yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk...

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK

Kurumumuz, veri temelli ekonomide özel ve kamu sektörü aktörlerinin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak misyonu doğrultusunda, ülkemizin önemli yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde "Kişisel Verilerin Korunması" ana temalı Kongre düzenlemektedir. Kongre, uluslararası nitelikte ve eş zamanlı çevrimiçi oturumlarla gerçekleştirilecektir. Oturumlar Türkçe ve İngilizce dilinde olacaktır.

Kongre programı, konuşmacı listesi ve kongre hakkında detaylı bilgilere http://kongre. kvkk. gov. tr/ web sayfası üzerinden erişim sağlamak mümkündür.

Kaynak: Habermetre

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