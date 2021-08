KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK Diğer taraftan, yurt dışında ikamet eden vatandaşların dilekçelerinin bazılarında ise herhangi bir ayrım yapılmaksızın genel olarak kişisel bilgilerinin yurt dışına aktarılmamasının talep edildiği görülmüştür.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK

Diğer taraftan, yurt dışında ikamet eden vatandaşların dilekçelerinin bazılarında ise herhangi bir ayrım yapılmaksızın genel olarak kişisel bilgilerinin yurt dışına aktarılmamasının talep edildiği görülmüştür.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru" başlıklı 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında; ilgili kişinin, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna ileteceği; Kanunun "Kurula Şikayet" başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında da başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (Kurul) şikayette bulunabileceği, ikinci fıkrasında ise 13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikayet yoluna başvurulamayacağı hükümleri yer almaktadır.

Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"in (Tebliğ) "Başvuru Usulü" başlığını taşıyan 5 inci maddesinin birinci fıkrasında ise "İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir" hükmüne yer verilerek başvuruda bulunması zorunlu unsurlar ad, soyadı, başvuru yazılı ise imza, T. C. Kimlik No., tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi ve talep konusu olarak sayılmıştır.

Bu çerçevede, genel olarak kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmaması taleplerini içeren bu nitelikteki dilekçeler hakkında ise, ilgili kişilere kişisel verilerin korunması konusundaki talepleri ile ilgili olarak hak arama yöntemlerini içeren Kanunun 13 ve 14 üncü maddeleri hakkında bilgi verilmiştir.

Ancak, mevcut durumda yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından benzer nitelikte çok sayıda dilekçenin Kurumumuza intikal etmesi sebebiyle konu Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup, alınan 07/07/2021 tarihli ve 693 sayılı Kurul Kararı ile;

- İlgili kişiler tarafından Kurumumuza intikal eden ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmamasını konu edinen genel nitelikteki başvuruların, herhangi bir veri sorumlusuna işaret etmemesi, taleplerin soyut nitelikte olması ve bu kapsamda 6698 sayılı Kanunun 13 ve 14'üncü maddelerinde yer alan veri sorumlusuna başvuru şartının yerine getirilmemiş olması nedeniyle usulü şartları taşımadığı değerlendirilmiş olduğundan Kuruma intikal eden bu yöndeki başvuruların incelemeye alınamayacağına,

- Öte yandan, ilgili kişiler tarafından Kurumumuza intikal eden ve "Otomatik Bilgi Paylaşımına" atıfta bulunulan başvurulara ilişkin olarak ise otomatik veri paylaşımına ilişkin hususların "Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması"nda düzenlendiği ve Anlaşma hükümlerinin ülkemiz nezdinde uygulanması bakımından yetkili makamın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı olduğu değerlendirildiğinden bu minvaldeki başvuruların esasen başvuru sahipleri tarafından ilgili Bakanlığa intikal ettirilmesi gerektiğinden hareketle söz konusu dilekçelere ilişkin olarak 6698 sayılı Kanun kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına

Kaynak: Habermetre