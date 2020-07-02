Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok Soruşturması Başlattı Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) TikTok soruşturması başlattığını resmi olarak duyurdu. Son dakika bilgisine göre KVKK tarafından, TikTok hakkında resmen inceleme başlatıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) TikTok soruşturması başlattığını resmi olarak duyurdu. Son dakika bilgisine göre KVKK tarafından, TikTok hakkında resmen inceleme başlatıldı.

KVKK TikTok Soruşturması Detayları

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) son günlerde yayınlanan "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti.

AA tarafından aktarılan habere göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), TikTok hakkında resen inceleme başlattı. TikTok tarafından henüz konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmış değil. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın!

Geçtiğimiz günlerde Reddit'te tersine mühendislik yöntemi ile araştırma yapan bir kullanıcı TikTok'un eriştiği verileri listeledi. TikTok üzerinde yapılan incelemelere göre uygulama, cihazınızda yer alan bilgilerin hemen hepsine erişim sağlayabiliyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, geçtiğimiz dönemlerde veri ihlali gerekçesiyle Facebook'a rekor bir ceza kesmişti. KVKK, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook'u 1 milyon 150 bin lira idari para cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: Tamindir