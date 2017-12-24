Kişisel Verileri Koruma Kanununa Uyum İçin Kurumlar Ne Tür Ön Hazırlıklar Yapmalı?

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Sinem Cantürk, kişisel verileri koruma kanununa uyum için kurumların ne tür ön hazırlıklar yapması gerektiği konusunda Wise TV'ye konuştu.



İlk olarak yapılması gerekenin şirket içerisinde kişisel verilerin envanterini çıkarmak olduğunu ifade eden Cantürk, daha sonra kişisel veri sahiplerinden açık rıza almanın önemli olduğunu belirtti.