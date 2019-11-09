Kişisel veri ihlaline karşı yedi önlem

09.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:00

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği ile şirketlerin veri güvenliğine yönelik hassasiyeti daha da artış gösteriyor. Bir şirketin verilerinin ihlal edilebileceği 7 öncelikli duruma dikkat çekiliyor.